В районе Перово по программе реновации строят и проектируют тринадцать жилых домов

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— В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов. В стадии строительства находятся 8 зданий, их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в проектировании, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройки возводят по адресам:
Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми — здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей и другие сервисы, которые востребованы горожанами. В вестибюле жилой части зданий разместятся: помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.
В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.
Вход в жилые дома, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы зданий будет препятствовать скольжению в любое время года.
— Всего с момента старта программы реновации в районе Перово введены в эксплуатацию 4 новостройки жилой площадью 38,8 тысячи квадратных метров. Новые квартиры в районе получат жители 196 жилых домов, — добавил Рафик Загрутдинов.