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В районе Перово по программе реновации строят и проектируют тринадцать жилых домов

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
В районе Перово по программе реновации строят и проектируют тринадцать жилых домов
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов. В стадии строительства находятся 8 зданий, их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в проектировании, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки возводят по адресам:

  1. 1-я Владимирская ул., з/у 47/1 (вл. 47).
  2. 2-я Владимирская ул., вл. 13.
  3. 3-я Владимирская ул., з/у 23 (вл. 23).
  4. Металлургов ул., вл. 30.
  5. Металлургов ул., вл. 56.
  6. Новогиреевская ул., вл. 24а/1, 24а/2 (вл. 24а).
  7. Перовская ул., з/у 6а (вл. 6а).
  8. Плющева ул., вл. 15/3.

Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей и другие сервисы, которые востребованы горожанами. В вестибюле жилой части зданий разместятся: помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в жилые дома, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы зданий будет препятствовать скольжению в любое время года.

— Всего с момента старта программы реновации в районе Перово введены в эксплуатацию 4 новостройки жилой площадью 38,8 тысячи квадратных метров. Новые квартиры в районе получат жители 196 жилых домов, — добавил Рафик Загрутдинов.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
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