В районе Перово по программе реновации строят и проектируют тринадцать жилых домов

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов. В стадии строительства находятся 8 зданий, их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в проектировании, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки возводят по адресам:

1-я Владимирская ул., з/у 47/1 (вл. 47). 2-я Владимирская ул., вл. 13. 3-я Владимирская ул., з/у 23 (вл. 23). Металлургов ул., вл. 30. Металлургов ул., вл. 56. Новогиреевская ул., вл. 24а/1, 24а/2 (вл. 24а). Перовская ул., з/у 6а (вл. 6а). Плющева ул., вл. 15/3.

Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми — здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей и другие сервисы, которые востребованы горожанами. В вестибюле жилой части зданий разместятся: помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в жилые дома, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы зданий будет препятствовать скольжению в любое время года.

— Всего с момента старта программы реновации в районе Перово введены в эксплуатацию 4 новостройки жилой площадью 38,8 тысячи квадратных метров. Новые квартиры в районе получат жители 196 жилых домов, — добавил Рафик Загрутдинов.