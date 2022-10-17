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Приметы и советы

Врач Евсюкова перечислила привычки, которые помогут стать долгожителем

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Евсюкова перечислила привычки, которые помогут стать долгожителем
Фото: shutterstock

Врач общей практики Мария Евсюкова дала советы, как стать долгожителем.

Во-первых, необходимо помнить о ежедневной физической нагрузке. Минимум 10 000 шагов в день обеспечат здоровый обмен веществ в организме, благодаря чему он будет полноценно усваивать нутриенты, получаемые из пищи, регулировать сахар в крови, восстанавливать и строить мышечную и костную ткани.

Также стоит позаботиться о полноценном рационе питания, отказаться от употребления алкоголя, большого количества соли и сахара.

Нужно давать ежедневную работу для мозга:читать книги, путешествовать, менять привычный маршрут, знакомиться с новыми людьми, заводить и совершенствоваться в хобби. Умственные нагрузки важны в любом возрасте и особенно — в старшем.

Необходимо минимизировать количество стрессовых ситуаций. Вечерние прогулки, классическая музыка, медитации помогут скорее отвлечься от насущных забот.

Евсюкова также посоветовала избавиться от ятрофобии — боязни врачей. Именно по этой причине многие избегают диспансеризации и профилактических осмотров, передает aif.ru.

До этого норвежские ученые назвали силовые тренировки полезными для здоровья пожилых людей. Силовые тренировки не только помогают поддерживать мышцы, но и способствуют образованию новых сосудов, передает ФАН.

Правильно подобранные продукты питания могут позитивно повлиять на качество жизни человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов

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