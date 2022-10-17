В Москве по реновации построят 40 новостроек на месте снесенных домов

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В девяти округах города по программе реновации идет строительство 40 новых домов, их возводят на месте снесенных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 17 октября.

— Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что больше всего новых зданий появится в ЗАО. В районах Можайский, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково сейчас строят девять жилых домов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в дома, которые сейчас возводят на освободившихся после расселения территориях, смогут переехать более 20 тысяч москвичей.

На востоке столицы возводят семь новостроек, на северо-востоке — шесть, на севере — пять, на юго-востоке и юго-западе — четыре, а на северо-западе и в Зеленограде — три, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.