Стремоусов: ВСУ потеряли почти 10 тысяч военных на Херсонщине за полтора месяца

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

ВСУ за последние полтора месяца на Херсонском направлении потеряли 9,8 тысячи военных и около 1590 единиц техники. Об этом сообщил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в понедельник, 17 октября.

— Суммарно более 1590 единиц техники — это только лишь на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тысячи кадровых военных, наемников потеряли убитыми, — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

Он также отметил, что ситуация на Херсонском направлении «полностью контролируемая». Информация об успехах ВСУ является недостоверной, подчеркнул Стремоусов.

14 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника.

Рогов отметил, что наемники получили серьезный отпор. По его словам, у них были раненые и погибшие.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ведут «очень тяжелые бои» в окрестностях Бахмута и Соледара.