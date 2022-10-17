Москвичам рассказали о процессе оценки профессиональных навыков врачей и медсестер

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Исполняющая обязанности директора кадрового центра городского департамента здравоохранения Юлия Уварова рассказала «Вечерней Москве» о процессе оценки профессиональных навыков врачей и медсестер.

— Профессиональная оценка знаний и навыков — один из обязательных этапов отбора для врачей и медсестер, желающих работать в скоропомощных комплексах (ССК), — сказала специалист.

Она также добавила, что оценка профессиональных компетенций докторов происходит на площадке кадрового центра. При этом средний медперсонал проходит этот этап в медицинском колледже № 7.

Во время процесса оценивания у специалистов проверяют теоретические знания с помощью компьютерного тестирования. Продемонстрировать же практические навыки можно на симуляционном или медицинском оборудовании, при этом персоналу предложат решить ряд ситуационных задач, основанных на реальных клинических ситуациях.

Задания и вопросы разрабатывались при участии действующих сотрудников стационаров, в которых будут построены ССК, отметила Уварова. Указанные этапы проверки по продолжительности занимают около пяти часов.

До этого стало известно, что третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах начался в Москве.