Новостройку по программе реновации возводят на месте снесенной пятиэтажки в районе Дмитровский

Фото: Департамент строительства города Москвы

«В районе Дмитровский на улице Долгопрудной, владение 10, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройку возводят на месте снесенной пятиэтажки (улица Долгопрудная, дом 10), жители которой переехали в соседнюю новостройку — дом 12. В настоящее время завершены возведение монолитных конструкций и устройство кровли, ведется кладка внутренних стен. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году», — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Жилой дом состоит из двух секций и рассчитан на 125 квартир (однокомнатных — 25, двухкомнатных — 77, трехкомнатных — 23). Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Фасады облицуют фибробетонной плиткой трех оттенков: темно-коричневый, серый, антрацитовый. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.

На первом этаже будут расположены нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В подземной части будет подземный паркинг.

В каждой секции установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. В новостройке установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также видеонаблюдение.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.