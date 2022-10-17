Добровольцы продолжают направлять обращения в военкоматы Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные добровольцы продолжают направлять обращения в военкоматы для участия в специальной операции на Украине. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев.

— Задачи, установленные на основании указа президента России и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме, — сказал он.

При этом по добровольным обращениям будут приниматься персональные решения, цитирует Локтева РИА Новости.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выполнении плана по частичной мобилизации. По его словам, город продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных и прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

В связи с проведением частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных горожан, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. Кроме того, в городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Также Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».