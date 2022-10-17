Путин одобрил продажу завода Schneider Electric в Самаре компании «Акрон Индустрия»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин разрешил продажу акций самарского актива французского концерна Schneider Electric компании «Акрон Индустрия».

— Разрешить совершение АО «Акрон Индустрия» сделки по приобретению 22,5 миллиона обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries, — говорится в документе.

Самарское предприятие «Электрощит», которым управляет «СЭЩ Холдинг», производит электротехническое оборудование, говорится в документе на портале правовой информации.

30 сентября Путин дал разрешение компании «Лукойл» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» на покупку акций генерирующей компании «Энел Россия».

Как отмечается, им разрешено выкупить 56,43 процента российской «дочки» итальянской Enel, у которой имеется три газовых и одна ветряная электростанции в России. В общей сложности их производства составляют два процента энергомощностей России.

Еще 10,43 миллиарда акций «Энел Россия» приобретет акционерное общество «ААА Управление капиталом», которое действует в качестве доверительного управляющего фондом «Газпромбанк — Фрезия».