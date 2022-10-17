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В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований

Евгений Жуков
Политика
В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли пакет поправок, в которых говорится о статусе добровольцев и добровольческих формирований.

Документ подготовлен спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, а также членами комитета Госдумы по обороне, включая его председателя Андрея Картаполова.

Согласно документу, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны по решению президента России. Как уточняется, подразделения добровольцев начнут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны».

Они будут принимать участие в них вместе с Вооруженными силами России в период мобилизации, военного положения, в военное время, а также в случае возникновения вооруженных конфликтов, отмечается на сайте Госдумы.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что проходить специальную военную подготовку должны все мобилизованные граждане. Он также добавил, что первичная подготовка должна длиться от 5 до 10 дней.

Глава государства уточнил, что в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованные поступают уже в боевые части, где стартует второй этап подготовки, который рассчитан на срок от 5 до 15 дней.

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