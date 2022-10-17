В Минобороны Украины заявили о планах страны отказаться от нейтрального статуса

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Украина стремится стать частью НАТО и не намерена сохранять нейтральный статус. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников в понедельник, 17 октября.

— Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавнее подачи заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70 процентов граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности, — передает слова Резникова РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября сообщил, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс в ближайшем будущем, так как для этого необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что у Украины практически нет шансов попасть в НАТО. По мнению эксперта, глава украинского государства рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией.