В Совбезе сообщили о разработке концепции «обеспечения лингвистической безопасности»

Фото: РИА Новости

В России планируется разработка концепции «обеспечения лингвистической безопасности», которая позволит предотвратить «латинизацию российского общества» и сохранить суверенитет страны. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил замсекретаря Совбеза Олег Храмов.

— Кроме того, свою ключевую роль призвана сыграть разработка проекта концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности. Он должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранению цивилизационного суверенитета, — сказал он.

Замсекретаря добавил, что Запад проводит работу по «загрязнению» русского языка как одного из основных кодов нации. Так, в настоящее время, считает он, наблюдается распространение иностранной лексики, а также латинизмов и американских жаргонизмов.

По словам Храмова, подобные явления приводят к деформации национального самосознания, передает РГ.

До этого Храмов заявил, что власти России примут ряд стратегических документов, которые позволят оказать противодействие подрывной работе стран Запада. Он отметил, что в распоряжении Совбеза находится информация, согласно которой США и их союзники готовы применить новые меры для разложения российского общества.