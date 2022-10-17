Воробьев сообщил о завершении частичной мобилизации в Подмосковье

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В Московской области подошли к концу мероприятия, проводимые в рамках реализации частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат, — сказал он.

Губернатор добавил, что власти региона продолжат оказывать поддержку мобилизованным гражданам. Для них будет поставляться дополнительное снаряжение, а их семьям помогут с возникшими вопросами и различными ситуациями.

В своем Telegram-канале Воробьев поблагодарил всех добровольцев, которые не остались в стороне. Он отметил, что благодаря их инициативе Подмосковье смогло выполнить поставленные задачи раньше срока.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. При этом прекращают действие те повестки, которые были разосланы по месту жительства и предприятиям в ходе мобилизации.