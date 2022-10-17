Число погибших при крушении самолета в Ейске возросло до трех

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Число погибших в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске возросло до трех. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

— На этот момент по пострадавшим: десять человек, из них трое детей. Тяжелые — семь взрослых и один ребенок, — сказала чиновник.

Они, как уточняется, отравились продуктами горения, после чего их вывезли в стационар. Также известно о трех погибших, написала Минькова в Telegram-канале.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты потушили остатки упавшего в Ейске военного самолета. Он добавил, что на данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

«Вечерняя Москва» собрала все подробности случившегося. Так, после крушения Су-34 загорелось разлившееся топливо, а огонь перекинулся на ближайший жилой девятиэтажный дом.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал «ВМ», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.