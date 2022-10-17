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Politico: США хотят ввести санкции против Ирана за «поставки» оружия России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: США хотят ввести санкции против Ирана за «поставки» оружия России
Фото: Unsplash

Белый дом намерен ввести санкции в отношении Ирана за «поставки вооружений» в Россию. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

— Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции... — сказал один из собеседников издания.

Потенциальные ограничения, вероятно, будут включать как экономические меры, так и механизмы экспортного контроля. Как уточняется, новые санкции будут распространяться в том числе на третьи стороны, которые якобы замечены в осуществлении помощи при поставках оружия Ирану и России.

До этого официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что сообщения о поставках вооружения из Ирана в Россию для применения в спецоперации на Украине не соответствуют действительности.

Дипломат добавил, что Тегеран не собирается экспортировать какое-либо вооружение ни одной из сторон конфликта.

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