В МИД России исключили демилитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей зоны

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Россия полностью исключает возможность демилитаризации Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

— Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий контрнаступления ВСУ, — сказал он.

Дипломат добавил, что Запорожская АЭС представляет собой важный объект. По его словам, станция не может оставаться без охраны. Контролем ситуации продолжат заниматься подразделения Росгвардии, передают «Известия».

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины изменили план по захвату Запорожской АЭС. Так, в настоящее время ВСУ сосредоточили свои силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка и Покровское.