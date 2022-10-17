Редкий вид грибов обнаружили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Специалисты, обследовавшие памятник природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском городском округе, обнаружили два вида грибов, ранее там не встречавшихся. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии региона Тихон Фирсов подтвердил, что на особо охраняемой природной территории (ООПТ) растет один из самых редких грибов Подмосковья — саркосома шаровидная.

По словам Фирсова, данный гриб очень требователен к экологии местообитания, что свидетельствует о хорошем состоянии памятника природы.

Кроме саркосомы, на территории ООПТ специалистами впервые был найден пальчатокоренник балтийский, сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, можно ли собирать грибы в городских парках. Эксперт пояснил, что собирать грибы в черте города и вдоль дорог нельзя.

У них высокая способность впитывать опасные соединения. Их употребление может привести к серьезному отравлению, предупредил Белов.