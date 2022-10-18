Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 21 октября почитает память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона, архимандрита Вятского.

Согласно поверьям, в этот день запрещается разговаривать по пустякам. Помимо этого, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и сплетничать с близкими.

Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, конфликтовать или обижаться. Плохие сны при этом можно обсуждать лишь после того, как зайдет солнце.

Наконец, 21 октября ни в коем случае нельзя бездельничать. В противном случае человека ждет кара от Бога.

Приметы погоды:

Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло, жди ненастья.

Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Мышки норки с южной стороны делают — к суровой зиме.

Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, ждите ненастья.

Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимается — к суровой и снежной зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно вести себя 21 октября, в день Трифона и Пелагеи

Именины отмечают: Надежда, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Трифон, Урсула.