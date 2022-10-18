NYT: Разгорающийся конфликт между Турцией и Грецией приведет к расколу НАТО

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В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкая армия «может внезапно появиться однажды ночью» в Греции, что приведет к расколу в Североатлантическом альянсе. Такое мнение высказал главный дипломатический корреспондент издания The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

— Поскольку президент Турции Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами, — написал он.

По словам журналиста, некоторые дипломаты и аналитики предсказывают масштабную войну между этими странами альянса.

— Растущая напряженность между Турцией и Грецией, обеими странами — членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против РФ и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами, — заявил Эрлангер.

Он отметил, что Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником для своих партнеров по блоку. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить антироссийские санкции и еще больше сблизился с президентом России Владимиром Путиным, что вызывает опасения со стороны Соединенных Штатов.

Журналист подчеркнул, что эскалация риторики в отношении Греции сейчас привлекает особое внимание, потому что на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции Эрдоган может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем.

Отношения между Турцией и Грецией обострились после 23 августа. В этот день турецкие F-16 находились к западу от Родоса на высоте около трех километров, когда их взяли в прицел и начали сопровождать греческие ПВО. После этого истребители завершили задание и вернулись на базу. При этом в Минобороны Греции данную информацию категорически отрицают.

Позже стало известно, что Анкара намерена обратиться в НАТО в связи с использованием Грецией комплексов ПВО С-300 против турецких истребителей F-16.