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Украинские военнослужащие попали в плен, не провоевав и суток

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военнослужащие попали в плен, не провоевав и суток
Фото: depositphotos

Группа солдат из украинских войск, едва попав на фронт после мобилизации, менее чем через день попали в плен. Об этом украинские военнослужащие рассказали РИА Новости.

— Нас привезли в три часа ночи. Уже в 15:00 часов зашли российские войска. У нас не было варианта бежать, — сообщил 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.

Он назвал подготовку на полигоне перед отправкой на фронт весьма поверхностной.

Похожую историю рассказал и 47-летний Николай Дяченко из Сум. По его словам, вскоре после прибытия его подразделения на фронт, начался танковый и минометный обстрел позиций. Украинские военные сидели в укрытии.

— После того как обстрел закончился, мы сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить, — рассказал украинский военнослужащий агентству.

Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, при этом они использовали символику Вооруженных сил России. Об этом сообщил находящийся в плену заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко.

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