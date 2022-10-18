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Главные новости к утру 18 октября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 18 октября
Фото: Вечерняя Москва

В Ейске на месте падения военного самолета Су-34 введен режим ЧС. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет опять встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее. Об этом он сообщил журналистам.

В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, которое было приобретено российскими гражданами в Финляндии. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала в Ейске выросло до 13 человек, разбор завалов на месте происшествия спасатели завершили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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