Завод по производству лекарств появится в Зеленограде

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В начале следующего года на зеленоградской площадке «Алабушево» появится завод по производству лекарств. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания «Брайт Вэй Индастриз» завершила строительство нового научно-производственного комплекса полного цикла. В реализацию проекта она вложила около 2,5 миллиарда рублей. Сейчас на заводе идут пусконаладочные работы. Полноценный запуск предприятия запланирован на первый квартал 2023 года, — рассказал он.

При этом реализация проекта позволит трудоустроиться свыше 350 людям.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, на предприятии будут разрабатываться и производиться лекарственные средства. Каждый год компания планирует выпускать до 3,6 миллиарда единиц продукции по 80 различным наименованиям. Целевым потребителем этих товаров станет государственная система здравоохранения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за первое полугодие текущего года компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» сэкономили 393 миллиона рублей за счет налоговых льгот.

Больше всего средств за первое полугодие на налогах сэкономили IT-компании — 133 миллиона рублей.