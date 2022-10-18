Защитить граждан от тьмы: Володин высказался о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

В следующий четверг в Госдуме планируется рассмотреть законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также о запрете демонстрации символики ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами, — заявил он.

Володин провел в своем Telegram-канале опрос, который показал, что абсолютное большинство проголосовавших поддерживает введение запрета подобной пропаганды в стране.

Спикер Госдумы уточнил, что законопроекты подразумевают введение штрафов до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических, написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого Володин заявил, что парламентарии должны «гарантировать право человека на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их».

17 октября масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, прошли в Госдуме.

Володин подчеркнул, что данный вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».