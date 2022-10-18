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Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильном ветре

Евгений Белоусов

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Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильном ветре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве с 09:00 до 16:00 во вторник, 18 октября. Уточняется, что скорость ветра в столице будет достигать 15 метров в секунду

Москвичей предупредили о возможных повреждениях деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций. Также в столице из-за непогоды возможны заторы на дорогах и увеличение случаев травматизма среди населения.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными, а также не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Первый снег может выпасть в столице 24 октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что первый снег растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание, к середине текущей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Шувалов сказал в беседе с «ВМ», что неделя начнется с осадков, но при этом температура будет около плюс 10 градусов вплоть до среды, 19 октября, из-за юго-западных ветров. Однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.

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