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Следователи ФРГ не смогли установить причастных к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 18 октября, сообщает газета The Wall Street Journal.

Тем не менее немецкие следователи точно установили, что взрывы на газопроводах можно расценивать как саботаж. Однако заключения о том, кто мог стоять за диверсиями, следователи пока не дали.

Уточняется, что подозрения падают на Россию, утверждает источник газеты.

12 октября президент России Владимир Путин сообщил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Путин подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», уничтожающих инфраструктуру конкурентов.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы могли принять решение отказаться от общего расследования взрывов на «Северных потоках» из-за того, что получающаяся в результате картина была им невыгодна.