Синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге

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Зима в Петербурге вступит в свои права раньше календарных сроков. Первый снег выпадет в городе 24 или 25 октября. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что в этот день выпадет снег с дождем. При этом, по словам синоптика, устойчивого снежного покрова не сформируется, снег быстро растает, сообщает издание «Невские новости».

Ранее синоптики сообщили, что на юге России 21 октября погода резко поменяется, наступит похолодание. Дневная температура в Краснодаре опустится с отметки плюс 20 градусов до плюс 11. Температурные качели будут колебаться до начала ноября от показателя плюс 24 градуса до плюс 15, передает Nation news.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание, к середине текущей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Шувалов сказал в беседе с «ВМ», что неделя начнется с осадков, но при этом температура будет около плюс 10 градусов вплоть до среды.