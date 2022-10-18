Подвигу соловецких юнг посвятят конференцию в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

19 октября в Музее Победы пройдет межрегиональная конференция «Соловецкие юнги — яркий пример служения Родине», в котором примут участие более 70 руководителей и активистов школьных музеев Московской и Самарской областей. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Учащиеся расскажут о новой экспозиции «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы», представленной в рамках программы «Школьный музей Победы». Гости мероприятия познакомятся с историей экспонатов, среди которых есть личные вещи юнг и моряков.

Также участники презентуют реализуемые культурно-просветительские проекты и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.

— К конференции присоединятся представители музея гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота С.Г. Горшкова города Коломны, музея «Легендарный Севастополь» школы № 1568 и Музея истории развития морской авиации школы № 1383 города Москвы, — передает пресс-служба музей.

До этого стало известно, что посвященное Ржевской битве мероприятие пройдет 23 октября в столичном Музее Победы. В рамках проекта был снят 55-минутный документальный фильм с использованием реконструкции и 3D-графики.