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Песков ответил на вопрос об использовании иранских дронов в ходе СВО

Лейла Алиева
В мире
Песков ответил на вопрос об использовании иранских дронов в ходе СВО
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия использует отечественные беспилотные летательные аппараты (БЛА), а вопрос о приобретении иранских БПЛА лучше задать в Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 18 октября.

— Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны, — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о закупке БПЛА у Ирана.

В августе сообщалось, что США планируют активно использовать механизмы разных санкционных мер в отношении России и Ирана, если Тегеран решит поставить беспилотники Москве. По словам первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела, американская сторона будет активно обеспечивать соблюдение всех санкций в отношении торговли вооружением между Россией и Ираном.

Недавно зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Такой шаг станет опрометчивым для страны и испортит межгосударственные отношения с Россией, считает он.

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