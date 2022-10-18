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Москвичам напомнили, что схема движения на Суворовской улице временно изменится 21 октября

Евгений Жуков
Город
Москвичам напомнили, что схема движения на Суворовской улице временно изменится 21 октября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

21 октября на участке Суворовской улицы от пересечения с 1-м Электрозаводским переулком до пересечения с 2-м Электрозаводским переулком, а также в Фигурном переулке изменится схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Как уточняется, изменения связаны с проведением киносъемок на данном участке, которые займут не более пяти минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам напомнили, что схема движения на Суворовской улице временно изменится 21 октября Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого стало известно, что участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

Участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

Недавно стало известно, что все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября. В столичном Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что используемое моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей.

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