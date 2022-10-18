Невролог рассказала, как правильно соблюдать режим труда и отдыха

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Понятие «режим труда и отдыха» существует совсем не случайно, и современному человеку крайне необходимо придерживаться принципов этого режима для сохранения как физического, так и психического здоровья. Врач-невролог Анастасия Гамбург выделяет несколько основных правил, которых стоит придерживаться.

Так, в течение дня нужны короткие перерывы в работе, особенно в случае длительного нахождения в одном положении — сидячей работы, работы на ногах. Отдых необходим и позвоночнику, и глазам.

Стоит своевременно подготовиться к следующему дню, чтобы избегать суеты и эмоционального напряжения в первые часы прихода на работу.

В выходные дни стоит постараться не вспоминать о работе и не делать рабочие дела. Нужно посвящать эти дни смене деятельности, проводить время с близкими, выделить время для хобби, занятий спортом, передает МИР 24.

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