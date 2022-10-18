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Украинские войска отказались забирать тела погибших с линии фронта в Запорожье

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска отказались забирать тела погибших с линии фронта в Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие не хотят забирать тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 18 октября.

— Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие «режим тишины», чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают, — заявил он.

По словам Рогова, ВСУ не реагируют на предложения забрать тела погибших военнослужащих, они просто оставлены на поле боя, передает РИА Новости.

Недавно украинские войска не смогли предпринять наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь. Российская артиллерия ударами по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвала попытку противника установить войска в районе Новой Каменки. Также в районе сел Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка украинская армия потеряла свыше 80 человек, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходку «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

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