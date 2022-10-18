Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актер Калаан Уолкер получил 50 лет тюрьмы за серию изнасилований

Лейла Алиева
В мире
Актер Калаан Уолкер получил 50 лет тюрьмы за серию изнасилований
Фото: Zuma/TASS

Американского актера Калаана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за неоднократно совершенные изнасилования. Об этом сообщает издание People во вторник, 18 октября.

По данным издания, с 2013 года актер вел переписку в социальных сетях с начинающими моделями и приглашал на встречу, обещая помочь в продвижении по карьерной лестнице. Во время личной встречи Уолкер подвергал их сексуальному насилию.

Суд признал его виновным в изнасиловании четырех женщин и трех девочек-подростков. Также актер до конца жизни останется зарегистрированным в полицейской базе в качестве насильника.

Калаан Уолкер дебютировал на экранах в 2018 году, снявшись в фильме «Лос-Анджелес в огне» вместе с Холли Берри и Дэниелом Крейгом. После этого он снялся в ремейке одноименного триллера 1970 года «Суперфлай».

В сентябре канадского актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному заключению за убийство своей матери. По данным правоохранителей, он выстрелил своей матери в голову, после этого планировал совершить массовый расстрел в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере, а затем убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но сдался правоохранителям лично.

изнасилование США Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте