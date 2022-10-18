Актер Калаан Уолкер получил 50 лет тюрьмы за серию изнасилований

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Американского актера Калаана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за неоднократно совершенные изнасилования. Об этом сообщает издание People во вторник, 18 октября.

По данным издания, с 2013 года актер вел переписку в социальных сетях с начинающими моделями и приглашал на встречу, обещая помочь в продвижении по карьерной лестнице. Во время личной встречи Уолкер подвергал их сексуальному насилию.

Суд признал его виновным в изнасиловании четырех женщин и трех девочек-подростков. Также актер до конца жизни останется зарегистрированным в полицейской базе в качестве насильника.

Калаан Уолкер дебютировал на экранах в 2018 году, снявшись в фильме «Лос-Анджелес в огне» вместе с Холли Берри и Дэниелом Крейгом. После этого он снялся в ремейке одноименного триллера 1970 года «Суперфлай».

В сентябре канадского актера Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному заключению за убийство своей матери. По данным правоохранителей, он выстрелил своей матери в голову, после этого планировал совершить массовый расстрел в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере, а затем убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но сдался правоохранителям лично.