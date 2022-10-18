В Турции заявили о гарантиях США по выходу российской агропродукции на рынки

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США предоставили Турции гарантии, что не будут препятствовать выходу на мировой рынок российской агропродукции. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

— Страховые компании боятся санкций, поэтому не хотят участвовать в процессе. В беседах с нашими американскими партнерами, в частности, с моим коллегой Салливаном (советник по национальной безопасности США Джейк Салливан — прим. «ВМ») говорили, что необходимо дать гарантии, — заявил он.

Калын подчеркнул, что Турция считает важным обнародовать эту информацию. Представитель турецкого президента также добавил, что Анкара до сих пор не получила от Москвы четкого ответа по продлению сделки.

Тем не менее Турция рассчитывает на положительный ответ, передает слова Калына РИА Новости.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспан в рамках зерновой сделки планируют продлить и расширить действие инициативы, а также убрать оставшиеся препятствия.

2 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.