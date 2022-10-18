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Приметы и советы

Госдума приняла в первом чтении проект универсального пособия на детей

Евгений Белоусов
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект универсального пособия на детей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Благодаря введению универсального пособия в РФ будет выстроена единая и комплексная «бесшовная» адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 миллиона детей, — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что величина пособия, согласно законопроекту, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума для детей.

Универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января предложил ввести премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, такое пособие объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Недавно доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения.

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