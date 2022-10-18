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Эксперт предупредил о повышении цен на овощи

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт предупредил о повышении цен на овощи
Фото: Unsplash

В связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции эксперты рынка ожидают нового роста цен на ряд продуктов. В первую очередь сезонное подорожание коснется картошки, капусты, баклажанов и перца. Кроме того, вырастут в цене рыбные продукты. Об этом сообщил координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день средняя цена капусты и моркови в розничных магазинах достигает 12 рублей за килограмм, картофель можно купить за 10–20 рублей за килограмм. Однако уже скоро к этим цифрам может добавиться примерно по 40 рублей.

Для некоторых позиций рост цен может составить от 40 до 100 процентов, передает Общественная Служба Новостей.

В комментарии «Вечерней Москве» экономист Леонид Холод назвал продукты, которые скоро могут подешеветь.

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