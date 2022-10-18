Совфед отказался закрывать прямые трансляции заседаний вслед за Госдумой

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Совет Федерации не намерен закрывать прямые трансляции своих пленарных заседаний в интернете после соответствующего решения Госдумы. Об этом сообщил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко во вторник, 18 октября.

— Не закрываем, трансляция сохранится, — сказал Тимченко.

До этого совет ГД решил ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты. По данным РИА Новости, решение связано с тем, что депутаты на заседаниях обсуждают вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.

Утром 18 октября сообщалось, что Google заблокировал аккаунты палаты в видеохостинге YouTube. Вся информация была удалена без возможности восстановления. В учетных записях правительственного органа и телеканала «Вместе-РФ» было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

Отмечается, что сотрудники верхней палаты парламента, предполагая подобный исход, заранее стали заниматься развитием площадок на отечественных платформах, чтобы весь контент был доступен для пользователей вне зависимости «от действий недружественных стран».