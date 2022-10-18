Эксперт рассказал, как изменились запросы покупателей на маркетплейсах

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Наибольшая просадка по продажам за последние месяцы случилась в сегменте одежды, вырос спрос на спортивные товары. Об этом рассказал СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Дмитрий Ермолаев.

Он отметил, что в феврале объем продаж на крупном маркетплейсе уменьшился на 244 миллиона рублей за один день, просадка составила 7,8 процента. Также наблюдается сокращение числа продавцов.

В настоящее время наблюдается просадка у продавцов одежды — на 10-130 процентов, но выросли категории товаров, связанные со спортом и туризмом. Различные организации закупают товары в этих категориях, что увеличивает объем продаж, передает НСН.

Число покупок в секонд-хендах с начала года увеличилось почти в три раза. Данные вчера привел крупный оператор фискальных данных. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать одежду в таких магазинах.