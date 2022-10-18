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Государственный онлайн-магазин по продаже дров запустили на Украине

Евгений Жуков
В мире
Государственный онлайн-магазин по продаже дров запустили на Украине
Фото: pixabay.com

Государственный интернет-магазин «ДроваЕ», занимающийся торговлей дровами для населения, заработал на Украине. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

Уточняется, что для одного человека установлен предел на покупку в объеме 15 кубометров древесины на весь отопительный сезон.

На данный момент через онлайн-магазин реализовано 2,439 миллиона кубометров дров. На складах же остается порядка 187 тысяч кубометров. До конца 2022 года украинские лесные хозяйства Гослесагентства рассчитывают продать в общей сложности 1,1 миллиона кубометров древесного топлива.

При этом, по словам главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, под топор украинские леса никто не пускает. Он отметил, что дополнительная заготовка топливной древесины в этом году происходит за счет нереализованных запасов за предыдущие отопительные сезоны, передает ТАСС.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст ЕС замерзнуть. По его словам, Европе сейчас не до выбора топлива — «главное, чтобы было тепло». Лукашенко также подчеркнул, что зимой в особенности не должны пострадать граждане Польши, так как республика граничит с Белоруссией.

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