Поисково-спасательные работы на месте падения Су-34 в Ейске завершились

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Поисково-спасательные работы на месте падения военного самолета Су-34 в городе Ейске завершены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник, 18 октября.

— На 16:00 на месте крушения военного самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В понедельник, 17 октября, в небе над Ейском произошла авария, в результате которой Су-34 упал на многоквартирный жилой дом. Сообщение о том, что военный самолет упал на здание, поступило в районе 19 часов по московскому времени.

Позже стало известно, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа. Согласно отчету пилотов, при наборе высоты загорелся один из двигателей. После чего летчики катапультировались, а горящая машина врезалась в жилой девятиэтажный дом.

В результате столкновения произошел разлив и возгорание топлива. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате ЧП были повреждены 17 квартир. Пламя бушевало с первого по пятый этаж. В МЧС пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. По последним данным, в результате инцидента погибло 14 человек.

Что стало причиной, каковы последствия и можно ли было избежать трагедии — в материале «Вечерней Москвы».