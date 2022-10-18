Благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пройдет в Москве 2–7 ноября

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь» с 2 по 7 ноября. Об этом сообщили в департаменте СМИ и рекламы Москвы во вторник, 18 октября.

К участию в показе допущена 131 кинолента из 17 стран. Фильмы отразят важные события истории, культуры и искусства России. Откроет кинофестиваль картина Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино.

По словам руководителя PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрея Попова, принятие этого решения со стороны российского Совета Федераций будет означать допуск показа голливудских кинокартин через параллельный импорт. По словам эксперта, это означает, что правообладатель картины и компании, осуществляющие прокат, будут делить доход пополам.