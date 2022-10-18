Министр обороны Британии вылетел в США для обсуждения конфликта на Украине

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вылетел в Соединенные Штаты для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Telegraph во вторник, 18 октября.

Отмечается, что ранее о визите Уоллеса в США не объявлялось.

— США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки (Украины — прим. «ВМ»), — передает издание слова представителя офиса британского премьера.

Представитель офиса при этом не ответил на вопрос о том, будет ли Уоллес в США обсуждать выделение Киеву новой военной техники.

До этого генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинская армия даже месяца не продержится без военной помощи США и НАТО. Он отметил, постоянная военная поддержка Киева вместо поиска дипломатического решения конфликта является ошибкой НАТО. Также Саймс усомнился в целесообразности предоставления Украине права вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся конфликта.