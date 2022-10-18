Число пассажиров московского транспорта 16 октября выросло на 9 процентов

Фото: Вечерняя Москва

Число пассажиров, воспользовавшихся столичным метрополитеном и наземным транспортом Москвы, в прошедшее воскресенье, 16 октября, выросло на четыре и пять процентов соответственно по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 октября.

— На прошедших выходных была хорошая погода — люди больше гуляли, отдыхали, ездили за город. А до популярных мест добирались на городском транспорте: по сравнению с предыдущей неделей количество поездок на метро выросло на четыре процента, на наземном транспорте — на пять процентов. При этом число пользователей личных авто выросло всего на 0,4 процента, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Наибольший прирост 16 октября показали станции метро «Мякинино» (31 процент), «ЦСКА» (24 процента), «Площадь Революции» (14 процентов), «Сокол» (13 процентов), «Саларьево» (10 процентов) и «Пушкинская» (10 процентов).

В Telegram-канале Дептранса отметили, что рост использования этих станций связан с проведением концертов, выставок и матчей рядом с ними. Кроме того, около станций также находятся большие ТЦ, парки, достопримечательности и один из крупнейших автовокзалов Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты оборудовали около 2,8 тысячи автобусов столицы линейными маршрутными схемами. На них пассажиры могут ознакомиться с маршрутом автобуса, возможными пересадками на другой транспорт, а также вокзалами и аэропортами.