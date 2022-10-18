Скончался клавишник группы, исполнившей всемирно известный хит Mamma Maria

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Бывший участник поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил ряд итальянских СМИ.

— Состояние его здоровья в последние недели ухудшилось. Похороны состоятся в четверг в Генуе, — говорится в материале газеты La Repubblica.

Музыкант скончался в больнице, расположенной в его родной Генуе. Подробности и причины смерти не уточняются.

Франко Гатти родился в 1942 году в итальянском городе Генуя. В составе группы он находился с момента основания — с 1967 года. Тогда коллектив был основан совместно с Анджело Сотджу, Анджелой Брамбати и Мариной Оккиеной и имел название Fama Medium. Позже было принято сменить название на Ricchi e Poveri.

В 2016 году музыкант покинул коллектив. Для воссоединения Ricchi e Poveri в 2020 году Гатти принял решение вернуться, однако через год снова ушел. За время существования группа выпустила 18 альбомов. Наибольшую известность им придали песни «Mamma Maria», «Sara perche ti amo» и «Che sara».