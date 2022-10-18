Haaretz: Израиль отказался от разговора с министром обороны Украины

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Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило издание Haaretz, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника газеты, украинское руководство начало подготовку к этому разговору несколько дней назад, но в итоге Израиль в понедельник, 17 октября, ответил отказом.

При этом помощники Ганца данную информацию опровергли. Они также уточнили, что не комментируют расписание министра. В свою очередь представители украинского Минобороны заявили, что им неизвестно о планировавшемся разговоре.

Как уточняется, Алексей Резников хотел обсудить тему военного сотрудничества. Последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле этого года.

До этого заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что израильское руководство сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие Киеву. Он также добавил, что такой шаг станет опрометчивым для Израиля, который испортит межгосударственные отношения с Россией.