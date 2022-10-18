Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Цена Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

Георгий Соланович
Экономика
Цена Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель
Фото: depositphotos

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 4 октября, следует из данных торгов на бирже ICE во вторник, 18 сентября.

Так, по данным торгов на 17:01 по Москве, стоимость Brent снижалась на 2,17 процента и достигла отметки в 89,98 доллара за баррель. К 17:19 стоимость фьючерса замедлила падение и находилась на уровне 90,04 доллара за баррель.

В случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. При этом самим европейским странам эта мера фактически не нанесет ущерба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его словам, основные объемы замещения Европа получает от стран Ближнего Востока, но по более высоким ценам, чем сейчас продается российская нефть. Исключение предоставлено Венгрии и отчасти Словакии. Это связано с тем, что страны не имеют доступа к морской инфраструктуре и альтернативным поставкам российской нефти.

Цены Нефть биржа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте