Цена Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 4 октября, следует из данных торгов на бирже ICE во вторник, 18 сентября.

Так, по данным торгов на 17:01 по Москве, стоимость Brent снижалась на 2,17 процента и достигла отметки в 89,98 доллара за баррель. К 17:19 стоимость фьючерса замедлила падение и находилась на уровне 90,04 доллара за баррель.

В случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. При этом самим европейским странам эта мера фактически не нанесет ущерба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его словам, основные объемы замещения Европа получает от стран Ближнего Востока, но по более высоким ценам, чем сейчас продается российская нефть. Исключение предоставлено Венгрии и отчасти Словакии. Это связано с тем, что страны не имеют доступа к морской инфраструктуре и альтернативным поставкам российской нефти.