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Госдеп: США обеспечит «сильную» позицию Украины для мирных переговоров с Россией

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп: США обеспечит «сильную» позицию Украины для мирных переговоров с Россией
Фото: Unsplash

Вашингтон намерен обеспечить для Украины «максимально сильную» позицию перед началом проведения мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид во вторник, 18 октября.

— США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров, — цитирует Донфрид РИА Новости.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Схожее заявление сделал в этот же день и сам украинский лидер.

15 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» о прекращении конфликта с Россией. Он также добавил, что все переговорные действия зависят от Соединенных Штатов и Великобритании.

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