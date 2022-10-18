НАТО поставит Украине «сотни» станций для борьбы с беспилотниками

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НАТО «в ближайшие дни» поставит Украине несколько сотен систем для борьбы с беспилотниками, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 18 октября.

— НАТО в ближайшие дни... доставит (на Украину — прим. «ВМ») системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех, — сказал Столтенберг на Берлинском форуме внешней политики. Его слова передает ТАСС.

В американском журнале National Interest предположили, что без военной помощи США и НАТО «Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца». А как обстоят дела с запасом сил у самого Североатлантического альянса и как долго он еще сможет поддерживать Незалежную — на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили военные эксперты.

Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что ресурсы НАТО практически исчерпаны, а боеприпасы расходуются на Украине быстрее, чем их успевают производить. Из-за этого, отметил эксперт, страны-«помощники» уже сейчас изымают вооружение из своих же действующих частей.