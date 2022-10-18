Лавров: Россия не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство России не видит смысла сохранять прежний уровень своего присутствия в странах Запада, что позволит переориентировать работу на другие государства. Об этом во вторник, 18 октября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. В отношении них создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений, — сказал он.

Министр добавил, что сегодня в дополнительном внимании нуждаются страны Азии, Африки и Латинской Америки. На данный момент Москва согласовывает множество планов, которые подразумевают дипломатическое сопровождение в различных сферах, передает РИА Новости.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов рассказал «Вечерней Москве» о влиянии Азии на формирование нового миропорядка и движении России на Восток. По его словам, на сегодняшний день Азия не только крупный производитель дешевых товаров, но и производитель целого ряда высоких технологий.