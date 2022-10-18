Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров: Россия не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе

Александр Афонин
В мире
Лавров: Россия не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство России не видит смысла сохранять прежний уровень своего присутствия в странах Запада, что позволит переориентировать работу на другие государства. Об этом во вторник, 18 октября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. В отношении них создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений, — сказал он.

Министр добавил, что сегодня в дополнительном внимании нуждаются страны Азии, Африки и Латинской Америки. На данный момент Москва согласовывает множество планов, которые подразумевают дипломатическое сопровождение в различных сферах, передает РИА Новости.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов рассказал «Вечерней Москве» о влиянии Азии на формирование нового миропорядка и движении России на Восток. По его словам, на сегодняшний день Азия не только крупный производитель дешевых товаров, но и производитель целого ряда высоких технологий.

Сергей Лавров Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте