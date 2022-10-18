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Приметы и советы

Эксперт назвала насыщенное окрашивание бровей антитрендом сезона

Александр Афонин
Общество
Эксперт назвала насыщенное окрашивание бровей антитрендом сезона
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом сезоне вышли из моды излишняя яркость и броскость бровей бровей, что превратило подобную косметическую процедуру в антитренд. Об этом рассказала бровист и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина.

— По этой причине можно выделить главные антитренды последних нескольких сезонов — излишняя яркость и броскость бровей. Насыщенное окрашивание, идеально четкие линии — это то, чего следует избегать в новом сезоне, — сказала она.

По слова эксперта, на данный момент большую популярность имеют европейский и скандинавский тип бровей. Девушкам стоит сохранять естественную форму и легкую небрежность. При окрашивание бровист рекомендует обратить внимание на натуральные оттенки, однако небольшое осветление останется приемлемым, передает Газета.ru.

Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, что нужно сделать для сохранения внешней и внутренней красоты. Эксперт отметила, что привлекательность и красота человека не зависит от размера одежды, веса или роста. Она заключается в яркости глаз, чистом голосе, легкой походке, ощущении собственной уникальности.

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