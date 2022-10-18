В МИД заявили, что Россия не угрожала и не будет угрожать ядерным оружием Украине

Фото: МИД РФ

Российское руководство никогда не угрожало и не планирует угрожать Украине применением ядерного оружия. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов во вторник, 18 октября.

— Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает, — сказал он.

Дипломат добавил, что в Кремле вызывают озабоченность заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. Подобное решение послужит попыткой получить ядерное оружие, что нарушит договор о его нераспространении.

Кроме того, играет роль высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по России. По словам Воронцова, на фоне подобных заявлений решение о безъядерном статусе будет вдвойне неприемлемо и недопустимо, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию. Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция.