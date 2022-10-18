Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД заявили, что Россия не угрожала и не будет угрожать ядерным оружием Украине

Александр Афонин
В мире
В МИД заявили, что Россия не угрожала и не будет угрожать ядерным оружием Украине
Фото: МИД РФ

Российское руководство никогда не угрожало и не планирует угрожать Украине применением ядерного оружия. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов во вторник, 18 октября.

— Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает, — сказал он.

Дипломат добавил, что в Кремле вызывают озабоченность заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. Подобное решение послужит попыткой получить ядерное оружие, что нарушит договор о его нераспространении.

Кроме того, играет роль высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по России. По словам Воронцова, на фоне подобных заявлений решение о безъядерном статусе будет вдвойне неприемлемо и недопустимо, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию. Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция.

Украина МИД РФ Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте