Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины

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Власти Полтавской, Николаевской и Одесской областей Украины объявили в регионах воздушную тревогу. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

По данным РИА Новости, тревога также звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

13 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Полтавской, Ровенской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.